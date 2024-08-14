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Kayseri'de kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan hüküm giymiş olan bir şahıs yakalandı. Şahıs cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (54) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü 3-sayfa kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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