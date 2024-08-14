Kayseri'de kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda; hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç. (54) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ