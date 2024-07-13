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Kayseri'de kasten öldürme suçundan hükümlü şahıs yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan bir şahıs yakalandı. Şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda hakkında 'kasten öldürme' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. (23); yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan M.Ş.; daha sonra tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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