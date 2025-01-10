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Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Suçundan Firari Yakalandı
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Kayseri'de kasten öldürme suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K., polis ekipleri tarafından trenle kaçmaya çalışırken yakalandı.

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi şahıs polis ekipleri tarafından trende yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar yürüttü. Hakkında "kasten öldürme" suçundan 22 yıl 2 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.K.'nin (27) tren ile kentten ayrılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli İ.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İ.K., cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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