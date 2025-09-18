Kayseri'de Kasten Öldürme Davasında Savcı Müebbet Hapis Cezası İstedi

Kayseri'de bir kişinin av tüfeği ile öldürülmesiyle ilgili görülen davanın duruşmasında savcı sanık için müebbet hapis cezası istedi.

Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta M.B.'nin (37) öldürülmesiyle ilgili S.E. ve Ö.B.'nin yargılanmasına Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık S.E. ve tutuksuz sanık Ö.B. katıldı. M.B.'nin yakınlarının da katıldığı duruşmada tanık Ü.Ç. ise SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Kasten öldürme ve silahlı tehdit suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuklu sanık S.E., bilinçli yapmadığını belirterek, tahliyesini istedi. Delilleri karartma suçlamasıyla hakim karşısına çıkan tutuksuz sanık Ö.B. ise delilleri karatmadığını ifade ederek beraatini istedi.

Savcı S.E.'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını isterken, S.E.'nin avukatları savunma yapmak için ek süre talep etti. S.E'nin tutukluluk halinin devamına, Ö.B.'nin adli kontrol kararının kaldırılmasına karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olay

Geçen yıl 14 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Akyıldız Sokak'ta meydana gelen olayda, M.B., bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada av tüfeğiyle vurulmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri M.B.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, güvenlik güçleri olayla ilgili S.E. ve Ö.B.'yi gözaltına almıştı. - KAYSERİ