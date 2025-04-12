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Kayseri'de Kasten Öldürme Cezası Olan Şahıs Yakalandı

Kayseri'de Kasten Öldürme Cezası Olan Şahıs Yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri, kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası bulunan bir şahsı düzenledikleri operasyonla yakaladı. E.T. (43) adlı şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kasten öldürme suçundan kesinleşmiş cezası bulunan şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından müşterek olarak aranan şahısların saklandıkları adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında kasten öldürme suçundan yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.T. (43) yakalandı.

Yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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