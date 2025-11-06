Haberler

Kayseri'de karı-koca kavgası: 2 yaralı

Kayseri'de karı-koca kavgası: 2 yaralı Haber Videosunu İzle
Kayseri'de karı-koca kavgası: 2 yaralı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde, bir karı-koca arasında çıkan kavgada kadın darpla, koca ise bıçakla yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, karı-kocanın tedavisi devam ediyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde karı-koca arasında çıkan kavgada kadın darpla, kocası bıçakla yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Keykubat Mahallesi Güllübahçe Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan kadın K.Ü. ve eşi B.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada K.Ü. darpla, B.Ü'de bıçakla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kavgada yaralanan karı-kocayı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla kentte bulunan farklı hastanelere kaldırdı. Karı-kocanın tedavileri sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
LGS kapsamında merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek

Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği sınav tarihi belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Gürsel Tekin, CHP'nin hesaplarına erişmek için bankaya başvurdu

Gürsel Tekin'den CHP'lileri kızdıran hamle
Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL

Bahçeden çıkan servet! Tam 500 parça, birinin değeri 52 milyon TL
Hande Erçel ve Barış Arduç'un dizisinde büyük prodüksiyon hatası

Final öncesi skandal hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı
32 bin 845 tabela söküldü, binlerce noktada hız limitleri değişti

Sürücülerin isyanı sonuç verdi! Yüzlerce noktada hız limitleri değişti
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Verdiği kilolar korkuttu! Züleyha Ortak son halini paylaştı

Verdiği kilolar korkuttu! Son halini paylaştı
Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı

Herkes ters köşe oldu! Fenerbahçe'de bomba Jhon Duran kararı
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi

Galatasaray taraftarını heyecandan bayıltacak gelişme
'Rüzgar farklı esiyor' diyen AK Partili Şamil Tayyar'ın, Öcalan uyarısı bomba

"Rüzgar farklı esiyor" diyen AK Partili ismin, Öcalan uyarısı bomba
Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı

Bu köyde imam hariç herkesin soyadı aynı
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü

Uyuyan kocasını kızgın yağ dökerek öldürdü! Bakın neden yapmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.