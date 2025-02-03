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Kayseri'de Kargo Dağıtıcısından Telefon Çalan Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Kargo Dağıtıcısından Telefon Çalan Şüpheli Yakalandı
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Kayseri Kocasinan'da kargo dağıtıcısının aracından cep telefonu çalan şüpheli, 30 saatlik güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. 9 suç kaydı bulunan E.T. (31) olayın faili olarak belirlendi. Çalınan telefon ise sahibine teslim edildi.

Kayseri'de bir kargo dağıtıcısının aracından cep telefonu çalan şüpheli 30 saatlik güvenlik kamera görüntüsünün incelenmesinin ardından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesinde meydana gelen olayda; bir kargo dağıtıcısının kargo aracından cep telefonu çalınmasıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. 30 saatlik kamera görüntülerini inceleyen Kocasinan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayı 9 adet suç kaydı bulunan E.T.'nin (31) gerçekleştirdiğini belirledi.

Öte yandan, E.T.'nin çaldığı telefonu satın alan Y.D.Y. (25) hakkında da işlem başlatılırken, telefon sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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