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Kayseri'de Karayolu Kazası: 2 Ölü

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Kayseri'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu bir çift hayatını kaybederken, yoğun kar yağışı birçok karayolunu ulaşıma kapattı.

Otomobil kamyona çarptı: 2 ölü

Kayseri'de kar nedeniyle birçok karayolu ulaşıma kapandı

KAYSERİ - Kayseri'de otomobilin kamyonete çarpması sonucu karı koca hayatını kaybederken, kar nedeniyle birçok karayolu ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri-Malatya Karayolu 45. kilometresi Karatay mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Mehmet Karataş idaresindeki 46 EU 360 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonete çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sürücü ile eşi olduğu öğrenilen Fatma Karataş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, ekiplerde inceleme yaptı.

Ulaşıma kar engeli

Öte yandan, kentte etkisini gösteren yoğun kar ve tipi nedeniyle Kayseri-Kahramanmaraş, Kayseri-Niğde Karayolları ulaşıma kapatıldı. Öte yandan, yoğun kar yağışına Erciyes Dağı'nda yakalanan birçok sürücü de zor anlar yaşadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa
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