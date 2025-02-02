Kayseri'de Karakol Çıkışında Kavga: 5 Gözaltı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında karakol çıkışında çıkan kavgaya karışan 5 kişi yakalandı.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana gelen kavga olayı ile ilgili bir grup Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki karakola ifade vermeye gitti. Kavganın karşı tarafı, ifade vermeye gidenleri karakol çıkışında bekledi. Şahısların karakoldan çıkmasının ardından taraflar arasında kavga çıkarken, B.G., Y.K.Ö., M.K. ve D.K. tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde olaya karışan; B.C., S.C., K.C., T.C. ve S.C. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda ise; 3 adet ruhsatsız tabanca, 839 adet fişek ve 98 kovan ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen B.C. ile S.C. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ