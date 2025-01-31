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Kayseri'de Karakol Çıkışında Kavga: 4 Yaralı

Kayseri'de Karakol Çıkışında Kavga: 4 Yaralı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde husumetli iki grup arasında karakol çıkışında çıkan kavgada 4 kişi tabancayla yaralandı. Olay sonrası B.G.'nin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında karakol çıkışında kavga çıktı. Çıkan kavgada tabancayla vurulan 4 kişi yaralandı.

İddiaya göre, sabah saatlerinde meydana gelen kavga olayı ile ilgili bir grup Gesi Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerindeki karakola ifade vermeye gitti. Kavganın karşı tarafı, ifade vermeye gidenleri karakol çıkışında bekledi. Şahısların karakoldan çıkmasının ardından taraflar arasında kavga çıkarken, 4 kişi tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Özel Harekat polisleri ile birlikte çevrede güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Yaralanan B.G., Y.K.Ö., M.K. ve D.K. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, yaralılardan B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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