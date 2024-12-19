Kayseri'de Kamyonet Çarpması Sonucu Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir şahsa kamyonet çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin çarpması bir kişgi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Fatih Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.K.'ya, H.K. idaresindeki 38 ABT 086 plakalı kamyonet çarptı. Kazada Ş.K. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan kamyonet polis ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ