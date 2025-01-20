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Kayseri'de Kamyon Şarampole Devrildi

Kayseri'de Kamyon Şarampole Devrildi
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Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada bir kamyon şarampole devrildi. Sürücünün durumu iyi ve kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre Kozan yolu Sazak mahallesi yol ayrımında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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