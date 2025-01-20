Kayseri'de Kamyon Şarampole Devrildi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoldan çıkan kamyon şarampole devrildi.

Edinilen bilgiye göre Kozan yolu Sazak mahallesi yol ayrımında meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yoldan çıkarak şarampole devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kamyon sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ