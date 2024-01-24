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Kayseri'de kamyon ile duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kamyonun kasası ile duvar arasına sıkışan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyon ile duvar arasında sıkışan çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi 45. Cadde'de iddiaya göre Adana'dan babası D.T. ile birlikte bir fabrikaya ürün getiren M.T. (12), babası fabrikanın deposuna doğru geri manevra yaptığı sırada kamyon kasası ile duvar arasına sıkışarak ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri olayın meydana geldiği yerde incelemelerde bulunurken, M.T.'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi Kayseri Adana Ölüm Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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