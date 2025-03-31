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Kayseri'de Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon yola devrilirken, kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Malazgirt Bulvarı üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 38 GS 117 plakalı kamyon yola devrildi. Kazada kamyonda bulunan 1 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda trafiğin kontrollü şekilde akmasını sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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