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Kayseri'de Kamu Huzurunu Bozan Araçlara İşlem

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son 9 günde yapılan çalışmalarda toplam bin 728 araç ve sürücüye işlem yaparak kamu huzurunu sağladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 9 günde yapılan çalışmalarda; kamu huzurunu bozduğu tespit edilen toplam bin 728 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamu huzurunu bozan araçlara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelinde abartı egzoz, drift, makas atma, yüksek ses müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik 20-29 Ağustos tarihleri arasında yapılan çalışmalar çerçevesinde; 108 araç ve sürücüye 'alkollü araç kullanmak', 341 araç ve sürücüye 'sürücü belgesiz araç kullanmak', 249 araç ve sürücüye 'kırmızı ışık ihlali', 384 araç ve sürücüye 'cep telefonu', 43 araç ve sürücüye 'abartı egzoz araç kullanmak', 18 araç ve sürücüye 'drift yapmak', 51 araç ve sürücüye 'makas atma', 7 araç ve sürücüye 'çakar lamba takmak', 275 araç ve sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek', 186 araç ve sürücüye 'ışık donanımı' ve 66 araç ve sürücüye de 'modifiye araç' maddelerinden işlem yapıldı.

Öte yandan drift yaparak çevreyi rahatsız eden bir araç da görüntülere yansıdı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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