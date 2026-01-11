Haberler

Kadın, Tartıştığı Erkek Arkadaşını Bıçaklayarak Öldürdü

Kayseri Melikgazi'de, F.Z. isimli kadın, evinde tartıştığı S.C.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan S.C., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. F.Z. gözaltına alındı.

KAYSERİ'de F.Z. (34) isimli kadın, evinde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı S.C.'yi (20) bıçakla öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında F.Z. isimli kadın ile erkek arkadaşı S.C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada F.Z., erkek arkadaşı S.C.'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan S.C., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli F.Z., gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
500

