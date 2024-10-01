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Kayseri'de Kadın, Eniştesi Olarak Bildiği Öz Babasını Öldürdü

Kayseri'de Kadın, Eniştesi Olarak Bildiği Öz Babasını Öldürdü
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Kayseri'de bir kadın, ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldürmekten tutuklu yargılanıyor. Duruşmada sanık, 'Öz babam 2 kez şeker komasına girdi, hayatını ben kurtardım' diyerek savunma yaptı.

Kayseri'de ortaokula kadar eniştesi olarak bildiği öz babasını bıçakla öldüren kadın duruşmada verdiği ifadede, "Öz babam 2 kez şeker komasına girdi, hayatını ben kurtardım" dedi.

Kayseri Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık A.E., müştekilerden T.E. ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz verilen sanık sanık A.E, "Vefat eden eniştem yani babamla aramızla hiçbir husumet yok. Öldürmem için gerekçem yok. Nasıl öldü hatırlamıyorum. Öz babam 2 kez şeker komasına girdi. Hayatını ben kurtardım. Onu yaralamak için bile bir nedenim yok. Olayda aklım başımda değildi. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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