Kayseri'de Kaçakçılıkla Mücadele: 15 Gözaltı ve Büyük Miktarda Kaçak Malzeme Ele Geçirildi
Kayseri'de polis ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 11 ayrı operasyon düzenleyerek 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 69 bin 800 dal makaron ve çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 15 şüpheli gözaltına alınırken, 69 bin 800 dal makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamımda çalışmalar gerçekleştirildi. 11 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 15 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 bin 800 dal makaron, 750 adet TAPDK bandrolü, bin 866 kilo kaçak tütün ele geçirildi.
Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında da 17 şahıs yakalandı. - KAYSERİ