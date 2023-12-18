Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlere başlanıldı.

Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 46 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; haklarında arama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasınayönelik son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; hakkında yakalama kararı bulunan 46 kişi yakalandı.

Yakalanan şahıslarla ilgili adli işlemlere başlanıldı. - KAYSERİ