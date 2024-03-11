Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suç Operasyonu: 38 Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 8 olayda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 15 adet kaçak otomobil motoru, 19 adet cep telefonu, 205 adet cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara ve 10 bin ABD doları ele geçirildi. 9 kişi tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalarda 8 olayda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, ilimiz genelinde Müdürlüğümüz Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 4 - 10 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 15 adet kaçak otomobil motoru, 19 adet cep telefonu, 205 adet cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara, 10 bin ABD doları ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 38 şahıs hakkında
gerekli yasal işlemler yapıldı. Bu şahıslardan adli makamlara sevk edilen 9 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir
şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ