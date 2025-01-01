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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonunda 11 Milyon Dal Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonunda 11 Milyon Dal Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından Aralık ayında düzenlenen operasyonlarda toplamda 11 milyon 592 bin dal makaron ile birlikte birçok kaçak malzeme ele geçirildi. 35 operasyon sonucunda 47 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından Aralık ayı içerisinde yapılan çalışmalarda 11 milyon dal makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aralık ayı içerisinde kaçakçılık yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi. Düzenlenen 35 operasyonda 47 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan aramalarda; 11 milyon 592 bin 520 dal makaron, 52 adet tarihi eser, 2 bin 485 kg kaçak tütün, 3 bin 597 paket kaçak sigara, 68 litre sahte alkol, 294 şişe sahte alkol, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 6 adet av tüfeği kartuşu, 26 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ayrıca ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; aranan 68 şahısta yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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