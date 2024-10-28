Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 9 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 9 bin dal makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; 21-27 Ekim tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda; 9 bin dal makaron, 219 kilo kaçak tütün ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Toplam 6 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılarak adli makamlara sevk edilirken, aranan şahıslar kapsamında da 22 şahıs yakalandı. - KAYSERİ