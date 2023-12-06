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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 80 Bin Makaron ve 63 Kilogram Tütün Ele Geçirildi

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında 80 bin makaron ve 63 kilogram tütün ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda; 80 bin makaron ve 63 kilogram tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde 4 farklı adreste çalışma yaptı. Ekipler tarafından suça karışan 4 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 108 adet kaçak cep telefonu, 596 adet telefon aksesuarı, 14 adet elektronik sigara, 11 adet elektronik eşya, 80 bin dal doldurulmuş makaron, 63 kilogram tütün, 100 adet sökülmüş TAPDK bandrolü, 1 adet elektronik sigara sarma makinası ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıs hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri Gözaltı Kaçakçılık 3. Sayfa Güncel Haberler

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