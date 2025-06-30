Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'de polis ekiplerinin yürüttüğü kaçakçılık operasyonunda 5 kişi yakalanırken, 656 paket kaçak sigara ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 23-29 Haziran arasında yapılan çalışmalarda, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 5 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet döneminde yaptığı çalışmalarda 656 paket kaçak sigara, 2 bin 998 adet emtia ve 740 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, aranan şahıslar kapsamında da 23 kişi yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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