Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 23-29 Haziran arasında yapılan çalışmalarda, kaçakçılık yaptıkları belirlenen 5 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin faaliyet döneminde yaptığı çalışmalarda 656 paket kaçak sigara, 2 bin 998 adet emtia ve 740 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 3 olay kapsamında 5 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, aranan şahıslar kapsamında da 23 kişi yakalandı. - KAYSERİ