Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 11 Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda 11 ruhsatsız silah, 4 kilo 296 gram kaçak tütün ve çok sayıda suç unsuru ele geçirildi. 53 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayında yapılan çalışmalarda 11 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, 4 kilo 296 gram kaçak tütün yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 kilo 296 gram kaçak tütün, 433 adet tabanca fişeği, 87 bin 781 adet makaron ve 33 adet tarihi eser ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 33 olay çerçevesinde 53 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. Ayrıca aranan şahıslar kapsamında da 83 şahıs ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Dün gece gelen haber sonrası mutlu: Bunu başaran tek ülkeyiz

 6 yaşındaki Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı

Minik Şirin katiliyle yan yana

 Dizi oyuncusu hırsız çıktı

Dizi oyuncusu hırsız çıktı
Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın kamera görüntüleri ortaya çıktı

Damadını öldürüp intihar etti! Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mehmet Akdağ kimdir? MasterChef Mehmet Akdağ kimdir? 4 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Balık, Kova, Oğlak burcu yorumu! 4 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Esenyurt, Sarıyer, Beyoğlu elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 3 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Kova, İkizler, Terazi burcu yorumu! 3 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 2-3 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef ödül oyununu kim kazandı? 2 Kasım Cumartesi Ödülü hangi takım kazandı? Adana elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 2-3 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.