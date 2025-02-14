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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 103 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 103 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri, tütün ve makaron kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şahsı gözaltına aldı. 103 bin 950 dal doldurulmuş makaron, 20 bin dal boş makaron, 560 kilo kaçak tütün ve elektrikli sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 103 bin 950 dal doldurulmuş makaron ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şahsın dış illerden temin ettiği tütün ve makaronları sigara haline getirip kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, E.K. (31) ve R.Ö.'yü (45) gözaltına aldı. Şahısların ikametlerinde ve depo olarak kullandıkları yerde arama yapan ekipler; 1 adet elektrikli sigara sarma makinası, 103 bin 950 dal doldurulmuş makaron, 20 bin dal boş makaron, 560 kilo kaçak tütün ve 6 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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