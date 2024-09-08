Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonu: 1 Gözaltı, 26 Bin Dal Makaron Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 26 bin dal makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca ruhsatsız tüfek, fişek, sigara dolum makinesi ve kaçak tütün de bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, 26 bin dal makaron ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bünyan ilçesinde bir şahsın ikametine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli T.A. (45) isimli şahıs gözaltına alınırken, evde arama yapıldı. Yapılan aramada 4 adet ruhsatsız tüfek ve 18 adet fişeği, 1 adet sigara dolum makinesi, 26 bin dal makaron ve 28 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Operasyon Makaron kayseri 3-sayfa Güncel Polis

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

Otopsiden gelen ilk sonuçlar korkunç! Narin'in nasıl öldürüldüğü adli tıp raporunda

 Tunceli'nin Ovacık ilçesinde askeri aracın kaza yapması sonucu 4 askerimiz şehit düştü

4 askerimiz şehit düştü

 Narin cinayetini çözecek gelişme: Türkiye META'dan verileri istedi

Amcanın telefonundaki sır yazışmalar geri gelecek
Kahreden detay! 'Narin'in Elif Ba'sı, çantası, terlikleri de cesedinin olduğu çuvaldaydı'

"Elif Ba'sı, çantası, terlikleri çuvaldaydı"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Ömer Eroğlu kimdir? Şehit Uzman Çavuş Ömer Eroğlu kaç yaşında, memleketi neresi? Hangisi periyodik tabloda yer alan bir elementin kısaltması değildir? Ebimbe kimdir? Galatasaray Ebimbe'yi aldı mı? Ebimbe kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Zalewski kimdir? Galatasaray Zalewski'yi aldı mı? Zalewski kaç yaşında, mevkisi ne, kanat mı? Şu anda yarıştığınız Kim Milyoner Olmak İster'deki hiçbir sorununun cevabını bilmeden hiçbir joker kullanmadan tüm soruları atıp tutturarak 5 milyon.. Portekiz İskoçya CANLI izle! Portekiz İskoçya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Hırvatistan Polonya CANLI izle! Hırvatistan Polonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsveç Estonya CANLI izle! İsveç Estonya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? İsviçre İspanya CANLI izle! İsviçre İspanya maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir? Türkiye'den "Kapıkule Sınır Kapısı" üzerinden çıkarsanız hangi ülkeye girmiş olursunuz? 8 Eylül Pazar Bulgaristan Kuzey İrlanda CANLI izle! Bulgaristan Kuzey İrlanda maçı ne zaman, hangi kanalda şifresiz nasıl izlenir?
title