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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: Bir Otomobil ve Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: Bir Otomobil ve Çok Sayıda Eşya Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis tarafından yapılan operasyonlarda gümrük kaçağı otomobil ve kaçak cep telefonları ile çeşitli suç unsurları ele geçirildi. 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı olduğu tespit edilen otomobil ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3-9 Mart tarihleri arasında kaçakçılığın önlenmesi kapsamında çalışmalar yürüttü. 7 farklı operasyon düzenleyen ekipler, 1 adet gümrük kaçağı (change) otomobil, 44 adet kaçak cep telefonu, 177 adet emtia, 15 adet tarihi obje, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği kartuşu ve 100 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 7 olay kapsamında 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, aranan şahıslar kapsamında ise 25 şahıs yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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