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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 864 Kilo Tütün ve 8 Silah Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 864 Kilo Tütün ve 8 Silah Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, son bir haftada yapılan operasyonlarda 864 kilo kaçak tütün ve 8 ruhsatsız silah ele geçirirken, 9 kişi gözaltına alındı. Aranan 23 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 864 kilo kaçak tütün ile 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken 9 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15 - 22 Eylül tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 7 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 374 adet tabanca fişeği, 907 paket kaçak sigara, 864 kilo kaçak tütün, 120 şişe sahte alkol ele geçirildi. Çalışmalarda ayrıca aranan şahıslar kapsamında 23 kişi de yakalandı. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay çerçevesinde 9 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak şahıslar adli makamlara sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kaçakçılık Güvenlik kayseri 3-sayfa Güncel Hukuk Suç

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