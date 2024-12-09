Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonları: 315 Kilo Tütün ve 53 Litre Sahte Alkol Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda; 315 kilo kaçak tütün ile 53 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 01-08 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 4 bin 520 dal makaron, 2 bin 507 paket kaçak sigara, 315 kilo kaçak tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca, 294 şişe sahte içki, 53 litre sahte içki ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 15 olay kapsamında 20 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi. Aranan şahıslar kapsamında da 17 şahıs ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ