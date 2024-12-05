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Kayseri'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 315 Kilo Tütün Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Tütün ve Sigara Operasyonu: 315 Kilo Tütün Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara ve tütün ticaretine yönelik düzenlediği operasyonda 315 kilo tütün ve bin 227 paket kaçak sigara ele geçirdi. Üç kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 315 kilo tütün, bin 227 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince başka illerden Kayseri'ye kaçak sigara getiren şahıslara ve kaçak tütün satan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; H.B., M.E.G. ve Z.D. yakalandı. Yapılan aramalarda; 315 kilo tütün, bin 227 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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