Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonunda 120 Kilo Ele Geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 120 kilo kaçak tütün ele geçirilirken toplam 8 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 298 bin 200 dal makaron, 1090 paket kaçak sigara, 120 kilo kaçak tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs, haklarında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi. Öte yandan aranan şahıslar çerçevesinde 18 şahıs ekiplerce yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ