Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonunda 120 Kilo Ele Geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 120 kilo kaçak tütün ile birlikte 298 bin 200 dal makaron ve 1090 paket kaçak sigara ele geçirirken 8 kişi yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son 1 haftada yapılan çalışmalarda 120 kilo kaçak tütün ele geçirilirken toplam 8 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 15-22 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 298 bin 200 dal makaron, 1090 paket kaçak sigara, 120 kilo kaçak tütün, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs, haklarında gerekli yasal işlemler yapılarak adli makamlara sevk edildi. Öte yandan aranan şahıslar çerçevesinde 18 şahıs ekiplerce yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "İlimiz genelinde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ