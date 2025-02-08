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Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 209 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 209 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Kayseri'de polis ekipleri, kaçak tütün ve dolu makarona yönelik düzenlenen operasyonda 209 bin 400 dal dolu makaron, 1 ton 200 kilo kaçak tütün ve 7 bin 800 adet boş sigara paketi ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 209 bin 400 dal dolu makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.K.'nın (31) dış illerden temin ettiği kaçak tütün ve makoronları İncesu ilçesinde bir depoda sigara haline getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Depoya operasyon düzenleyen ekipler; şüpheliyi gözaltına alırken, arama yaptı. Yapılan aramalarda; 209 bin 400 dal doldurulmuş makaron, 1 ton 200 kilo kaçak tütün ve 7 bin 800 adet boş sigara paketi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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