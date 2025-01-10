Kayseri'de Kaçak Tütün Operasyonu: 1.8 Milyon Dal Boş Makaron Ele Geçirildi

Kayseri'de düzenlenen operasyonda 1 milyon 800 bin dal boş makaron ele geçirilirken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ürünlerinin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından durdurulan şüpheli tırda yapılan aramada 1 milyon 800 bin dal boş makaron, 3 bin 200 dal doldurulmuş makaron, 305 paket kaçak sigara, 10 adet puro ve 6 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan E.Ö. (48), D.T. (26) ve V.T. (22) emniyete götürüldü. - KAYSERİ