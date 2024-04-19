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Kayseri'de Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: Bir Kişi Yakalandı

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Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak silah ve mühimmat sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı. İlçeye bağlı Beyler Yukarı Mahallesi'nde yapılan aramalarda silahlar ve mühimmatlar ele geçirildi.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, kaçak silah ve mühimmat sattığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Yeşilhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve mühimmat ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin çalışmalarında ilçeye bağlı Beyler Yukarı Mahallesi'nde bir iş yerinde yapılan aramalarda 2 adet 9 mm tabanca, 1 adet seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve bin 846 adet tabanca fişeği bulundu.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, iş yeri sahibi H.Ç. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Kayseri Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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