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Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 470 Paket Ele Geçirildi

Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 470 Paket Ele Geçirildi
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda 470 paket kaçak sigara ve 83 bin 800 dal makaron ele geçirirken, iki kişi gözaltına alındı. Emniyet, halkın huzurunu bozmaya çalışanlarla kararlı bir şekilde mücadele edeceğini açıkladı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 470 paket kaçak sigara ile 83 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan operasyon neticesinde; Y.İ. ile İ.Ç. yakalandı. ekiplerce yapılan aramalarda ise 470 paket kaçak sigara ve

83 bin 800 dal makaron ele geçirildi. gözaltına alınan Y.İ. ile İ.Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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