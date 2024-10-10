Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 300 Paket Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan bir kamyonda 300 paket kaçak sigara bulundu.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçesi, Pazarören Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Kayseri-Malatya karayolu Solaklar Mahallesi'nde yapılan yol kontrol devriyesi esnasında, kimlik sorgusu için durdurulan M.Ş.'nin idaresindeki kamyonda arama yapıldı. Çay ve Tütün Tespit Köpeği ile yapılan aramada; 30 karton (300 paket) Muhtelif markalarda bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, sürücü de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ