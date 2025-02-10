Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu: 2 Bin 220 Paket Ele Geçirildi
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, kaçak sigara piyasasına sürmeye çalışan bir kişiyi yakalayarak 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirdi. Emniyet yetkilileri, halkın huzurunu bozmak isteyenlerle kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 2 bin 200 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir kişinin kaçak sigaraları piyasaya süreceği bilgisi alındı. Ekiplerce yapılan operasyonda; C.G. (35) yakalanırken aramalarda ise 2 bin 220 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ