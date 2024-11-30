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Kayseri'de Kaçak Sigara Dolumu Yapılan Depoya Baskın

Kayseri'de Kaçak Sigara Dolumu Yapılan Depoya Baskın
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Kayseri'de polis ekipleri, bir depoda sigara dolumu yapan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan aramada, dolum makineleri ve büyük miktarda makaron ile tütün ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bir depoda sigara dolumu yaparak piyasaya sürdüğü tespit edilen 3 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda makineler ile sigara dolumu yapılarak piyasaya sürüldüğü bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda H.İ.T. (43), E.A. (27) ve S.K. (18) yakalanırken, yapılan aramalarda 2 adet elektrikli sigara doldurma makinesi, 31 bin 600 dal makaron, 10 kilogram tütün, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek bulundu.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, yakalanan şahıslar da işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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