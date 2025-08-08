Kayseri'de Kaçak Parfüm Operasyonu: İki Gözaltı

Kayseri'de Kaçak Parfüm Operasyonu: İki Gözaltı
Kayseri'de düzenlenen operasyonda, kaçak parfüm satışı yapan iki şüpheli gözaltına alındı ve 784 adet kaçak parfüm ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, kaçak parfüm satışı yapan 2 şüpheli gözaltına alındı, 784 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak parfüm satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler; D.A. (56) ve S.Y.'yi (41) gözaltına aldı. Şüphelilerin aracında arama yapan ekipler; 784 adet çeşitli markalarda kaçak parfüm ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

