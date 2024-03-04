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Kayseri'de Kaçak Otomobil Motoru Operasyonu

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 adet kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli bir kişinin kente kaçak otomobil motoru getirerek piyasaya süreceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan farklı markalara ait 15 kaçak otomobil motoru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kayseri Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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