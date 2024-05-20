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Kayseri'de Kaçak Materyal Operasyonu: 24 Şahıs Yakalandı

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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak materyal ele geçirilirken, 10 olay çerçevesinde de 24 şahıs yakalandı. Operasyonda kaçak tütün, elektronik sigara dolum makinesi, tarihi eser niteliğinde eşyalar ve sahte içki gibi materyaller bulundu.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çok sayıda kaçak materyal ele geçirilirken, 10 olay çerçevesinde de 24 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Mayıs - 19 Mayıs tarihleri arasında yapılan çalışmalarda44 bin 320 dal makaron, 445 kg kaçak tütün, 198 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 4 adet elektronik sigara dolum makinesi, 208 adet muhtelif tarihi eser niteliğinde eşya, 40 litre etil alkol, 10 adet tüfek ve 125 adet fişek, 5 adet tüfek namlu ve kabzası ve 105 şişe sahte içki ele geçirilirken, aranan şahıslar çerçevesinde 16 şahıs yakalandı.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, toplam 10 olay çerçevesinde 24 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak, adli makamlara sevk edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sahte İçki Kayseri 3.Sayfa Güncel Haberler

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