Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan Şahıslar Suçüstü Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak kazı yapan şahıslar suçüstü yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda M.Y. ve A.Y., izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Ekipler tarafından olay yerinde bulunan 1 adet jeneratör, 1 adet kırıcı, 1 adet kova, 1 adet ara kablosu, 1 adet halat ve 1 adet kışlık monta el konulurken, şahıslar da işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü. - KAYSERİ