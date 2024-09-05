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Kayseri'de kaçak kazı yapan defineciler polisten kaçtı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde definecilerin kaçak kazı yaptığı ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Defineciler polisleri görünce kaçarken, arkalarında kazı aletleri ve diğer malzemeler bıraktı. Polis ekipleri, bırakılan malzemeler üzerinde kriminal inceleme başlattı.

Kayseri'de kaçak kazı yapan defineciler polisin geldiğini görünce kaçarken; ekipler şahısların arkasında bıraktığı malzemelerden kriminal inceleme başlattı.

Melikgazi ilçesine Mimarsinan Mahallesi Basın TOKİ Sitesi'nin içerisinden geçen derede şahısların kazı yaptığını fark eden vatandaşlar durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli şahısların polisleri görünce kaçarken, arkalarında kazı aletlerinin yanı sıra sigara izmaritleri ile su şişesi ve enerji içeceği kutusu bıraktı. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla ekipler tarafından olay yerindeki kazı aletlerine el konulurken, olay yeri inceleme ekipleri de kazı alanında çalışma yaptı. Kaza alanında bırakılan sigara izmaritleri ile su şişesi ve enerji içeceği kutu üzerinde parmak izi ve tükürükten (salya) biyolojik araştırma yapılacağı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Melikgazi İnceleme kayseri 3-sayfa Güncel Polis

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