Haberler

Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Kayseri'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polis ekipleri, kaçak kazı yapan 4 kişiyi suç aletleriyle birlikte yakaladı. Olayda 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan 4 şahıs suç aletleriyle birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri Mimarsinan Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; kaçak kazı yapan Ç.Y. (32), O.B. (18), Ö.D. (28) ve G.A. (33) olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

4 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa aykırılık suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hakan Fidan: İsrail'in eylemleri ABD'nin öncülük ettiği uluslararası sistemi çöküşün eşiğine getirdi

Bakan Fidan'dan zehir zemberek sözler: Çöküşün eşiğine getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı 'İslam İttifakı' çağrısı

Komşudan tarihi çağrı: İsrail zulmüne karşı 'İslam İttifakı' kuralım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.