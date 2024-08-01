Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; piyasa değeri 70 bin TL olan 70 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen T.S.; Kazımkarabekir mahallesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan, 70 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ