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Kayseri'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, piyasa değeri 70 bin TL olan 70 adet elektronik sigara ele geçirildi. Kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen bir şüpheli ise yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda; piyasa değeri 70 bin TL olan 70 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda; kaçak elektronik sigara ticareti yaptığı tespit edilen T.S.; Kazımkarabekir mahallesinde düzenlenen operasyon sonucunda yakalandı. Operasyonda piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan, 70 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kayseri Güvenlik Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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