Kayseri'de Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı
Kayseri'de polis ekipleri, kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 331 şişe sahte alkol ve 80 litre kaçak alkol ele geçirildi.
Kaçak alkol satışı yapanlara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı
KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik teknik takip gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise; 331 şişe sahte alkol, 80 litre kaçak alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, emniyete götürüldü.