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Kayseri'de Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Kayseri'de Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı
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Kayseri'de polis ekipleri, kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 331 şişe sahte alkol ve 80 litre kaçak alkol ele geçirildi.

Kaçak alkol satışı yapanlara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik teknik takip gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise; 331 şişe sahte alkol, 80 litre kaçak alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, emniyete götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - 3.Sayfa

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