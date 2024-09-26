Kayseri'de Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Kişi Gözaltına Alındı

Kaçak alkol satışı yapanlara eş zamanlı operasyon: 8 gözaltı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; kentte kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik teknik takip gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda ise; 331 şişe sahte alkol, 80 litre kaçak alkol ve sahte alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli, emniyete götürüldü.