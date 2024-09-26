Kayseri'de Kaçak Alkol Operasyonu: 8 Gözaltı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçak alkol satışı yapan şahıslara yönelik teknik takip gerçekleştirdi. Eş zamanlı olarak 8 adrese operasyon düzenleyen ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı. İkametlerde yapılan aramalarda 331 şişe sahte alkol, 80 litre sahte ve kaçak alkol yapımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli emniyete götürüldü. - KAYSERİ