Kayseri'de Jandarmadan Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 690 Gram Esrar Ele Geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri, yasadışı kenevir ekimi yapan A.K.'yi gözaltına alarak evinde ve aracında 1 kilo 690 gram kubar esrar ile ruhsatsız av tüfeği buldu.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 kilo 690 gram kubar esrar ele geçirilirken, 1 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Özvatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; Özvatan ilçesinde bağlı Yukarıböğaziçi Mahallesi Sarıaya mevkiin'de A.K.'nin yasadışı kenevir ekimi yaptığı bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; A.K. gözaltına alınırken, şahsın evinde ve arabasında yapılan aramalarda; 1 kilo 690 gram kubar esrar ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

A.K. hakkında işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
