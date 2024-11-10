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Kayseri'de İşyerini Kurşunlayan 3 Şüpheli Yakalandı

Kayseri'de İşyerini Kurşunlayan 3 Şüpheli Yakalandı
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir işyerini motosikletle gelerek kurşunlayan 3 kişi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Olayın şüphelileri, ruhsatsız tüfek ve fişekle birlikte gözaltına alındı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosikletle gelerek bir işyerini kurşunlayan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 30 Eylül ve 7 Kasım tarihleri arasında Esentepe mahallesinde bulunan bir işyerinde kurşunlama olayı meydana geldi. Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri; olayların şüphelilerinin Y.A.A. (19), O.D. (23) ve Ö.B. (21) olduklarını tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınırken; suç aleti olan ruhsatsız tüfek, 5 adet fişek ve olayda kullanılan motosiklet de ele geçirildi. Öte yandan işyerinin kurşunlanma olayı, çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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